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Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

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Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Deprem sonrası acil yardım ekipleri size ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için deprem çantası hazırlamalısınız. Peki, deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir ve afet ve acil durum çantası nasıl hazırlanmalı?

Deprem sonrasında acil yardım ekipleri gelene kadar acil ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılamanız gerekecek. Bunun için deprem çantası hazırlamalı ve acil durumlar için hazırlıklı olmalısınız. Afet ve acil durum çantası nasıl hazırlanmalı ve deprem çantasında bulunması gereken malzemeler konusunda bilinçli olarak deprem sonrasında 72 saate kadar kendinizi koruyabilirsiniz.

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.)

• Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

• Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

• Zorunlu Deprem Poliçesi

• Diplomalar

• Pasaport, banka cüzdanı vb.

• Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

• İç çamaşırı

• Çorap

• Yağmurluk

• İklime uygun giysiler

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

• Sabun ve Dezenfektanlar

• Diş fırçası ve macunu

• Islak mendil

• Tuvalet kâğıdı

• Hijyenik ped

• İlk yardım çantası

• Uyku tulumu veya battaniye

• Çakı, düdük, küçük makas

• Kâğıt, kalem

• Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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