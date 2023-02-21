Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olur?

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? soruları Hatay depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından sorulamıyor. Dün Hatay 'da 6.4 ve 5.8 lik depremler bölgede endişe ve kokuya neden olmuştu. Vatandaşlar depremin ardından evlerini hızlıca terk ederken pek çok vatandaş depreme hazırlıksız yakalanması dikkat çekmişti. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? İşte merak edilenler...

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? soruları Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından sorulamıyor. Dün Hatay 'da 6.4 ve 5.8 lik depremler bölgede endişe ve kokuya neden olmuştu. Vatandaşlar depremin ardından evlerini hızlıca terk ederken pek çok vatandaş depreme hazırlıksız yakalanması dikkat çekmişti. Binlerce vatandaş geceyi sokaklarda geçirdi. Depremle beraber deprem çantasının önemimde vatandaşlar tarafından anlaşıldı. Peki, Deprem çantasında neler olur? Deprem çantası hazzılarken nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Acil durum çantası olacakta bilinene deprem çatasının ne kadar önemli olduğunu Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ve 10 ilde bıraktıklarıyıkıcı hasaları etkilerini atamadan Hatay'da dün meydana gelen 6.4 ve 5.8 depremlerin ardından bir kez daha deprem çantasının önemini anladık. Peki deoprem çantasında neler olur? İşte deprem çantasında olması içerisdegerekenler.

En az 72 saat yetebilecek miktarda su

En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)

İlk yardım çantası

Çadır

Battaniye

Uyku tulumu

Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri

Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)

Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)

Bir miktar para

Kullandığınız ilaçlar

Battaniye

Kalem ve kağıt

Çok amaçlı çakı

Çakmak

Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya

Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler

DEPREM ÇANTASI HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Deprem çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: