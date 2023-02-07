Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen deprem akılara bir kez daha deprem çantasının hazırlamanın önemini getirdi. Maraş'ta meydana gelen 7.7 lik ver 7.4 şiddetindeki depremler kente ve civar ilerde kalıcı hasarlar bıraktı. Birçok vatandaşımız depreme hazırlıksız yakaladı. Peki Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yarım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılaması ve değerli evrakların saklanacağı bir afet çantası gereklidir. Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen deprem akılara bir kez daha deprem çantasının hazırlamanın önemini getirdi. Maraş'ta meydana gelen 7.7 lik ver 7.4 şiddetindeki depremler kente ve civar ilerde kalıcı hasarlar bıraktı. Birçok vatandaşız hayatın kaybederken birçoğunda göçük altında kaldı. Depremde ilk 72 saatin ne kadar önemli olduğunu belirten uzmanlar her evde depremçantasının olması gerektiğini altını çizdi. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olur? Detaylar haberimizde...

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Derem çantası, acil tahliye gerektiren bir durumda kısa sürede ikamet yerini tahliye edebilmek için hazırlanmış, içinde sahibinin belli bir süre gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzeme olan çanta diye tanımlanabilir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler bebekler, yaşlılar, engelliler ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

DEPREM ÇANTASINDAN NELER OLUR?

Deprem çantasında şu şekilde hazırlamalıdır.