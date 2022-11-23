Deprem çantası malzemeleri ne? Deprem çantasına ne koyulmalı? Deprem çantasında ne olmalı?
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Doğal afetler hepimizin korktuğu şeyler arasında yer alıyorken vatandaşlar ise depremle karşı karşıya geldiğinde neler yapması gerektiğini araştırıyor. Deprem anında doğru saklanma uygulamaları yani "çök- kapan- tutun" yapılması bilinenler arasında. Bir diğeri ise deprem çantamızın hazır olmasıdır. Peki, Deprem çantası malzemeleri ne? Deprem çantasına ne koyulmalı? Deprem çantasında ne olmalı?
Deprem çantası malzemeleri ne? sorusu aratılıyor. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Depremler hayatımızın her anında olabilecek doğal afetlerden birisi. Bizler de depreme karşı tedbirli olmalıyız bu nedenle evlerimizde deprem çantamızı hazır bulundurmalıyız. Peki, Deprem çantası malzemeleri ne? Deprem çantasına ne koyulmalı? Deprem çantasında ne olmalı? İşte detaylar...
DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ NE?
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)