Doğal afetler hepimizin korktuğu şeyler arasında yer alıyorken vatandaşlar ise depremle karşı karşıya geldiğinde neler yapması gerektiğini araştırıyor. Deprem anında doğru saklanma uygulamaları yani "çök- kapan- tutun" yapılması bilinenler arasında. Bir diğeri ise deprem çantamızın hazır olmasıdır. Peki, Deprem çantası malzemeleri ne? Deprem çantasına ne koyulmalı? Deprem çantasında ne olmalı?

Deprem çantası malzemeleri ne? sorusu aratılıyor. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Depremler hayatımızın her anında olabilecek doğal afetlerden birisi. Bizler de depreme karşı tedbirli olmalıyız bu nedenle evlerimizde deprem çantamızı hazır bulundurmalıyız. Peki, Deprem çantası malzemeleri ne? Deprem çantasına ne koyulmalı? Deprem çantasında ne olmalı? İşte detaylar...

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ NE?

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)