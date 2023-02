Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. Merak edilenler arasında ise Deprem can kaybı son durum ne? SON DAKİKA! Depremde kaç kişi öldü? Toplam can kaybı sayısı kaç? soruları yer alıyor.

Türkiye'nin yüreklerini yakan facianın ardından deprem can kaybı son durum ne? sorusu aratıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ildeki yaralı sayısı 20 bin 426 oldu. Öte yandan 5 bin 775 bina yıkıldı, 11 bin 302 yıkılan bina ihbarı var. Peki, Deprem can kaybı son durum ne? SON DAKİKA! Depremde kaç kişi öldü? Toplam can kaybı sayısı kaç?

DEPREM CAN KAYBI SON DURUM NE?

Depremle ilgili son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Depremin etki alanı 110 bin kilometrekare. Şu ana kadar 285 artçı deprem meydana geldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı 3 bin 381, 20 bin 426 yaralı var." dedi. Öte yandan yaşanan tahribatla ilgili de bilgiler veren Tatar, teyitlenmiş yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu ve 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğunu ifade etti.

Depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alınmaya başlandı. Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı. Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı. Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek. Öte yandan İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden deprem bölgesine göndermek üzere yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlar yardım kampanyasında toplanan temel ihtiyaç malzemelerini, deprem bölgelerine gönderdi.

250 MİLYON LİRA ACİL DURUM ÖDENEĞİ

9 bin 618 personelin görev yaptığını belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bölgeye 300 bin battaniye, 22 bin çadır gönderildiğini ifade etti. Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Dün akşam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Özer, "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz." dedi.

GAZ KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı kesintilerin kontrollü olarak yapıldığını, doğalgazla ilgili BOTAŞ'ın ana hatlarında 5-6 hasar oluştuğunu kaydetti. Bakan Dönmez, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da gaz kesintileri yaşandığını ifade etti. Bakan Dönmez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Böylesini ilk defa gördüm. Ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. BOTAŞ'ın bazı doğalgaz hatlarında hasarlar var. Arıza sayısı çok olduğu için ekip takviyesinde bulunduk. Deprem bölgesinde bazı kesintiler kontrollü yapılıyor." diye konuştu