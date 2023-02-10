Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ülkemizde yaşanan felaket ile ilgili Deprem can kaybı son durum ne? SON DAKİKA! 10 Şubat depremde kaç kişi öldü? Toplam can kaybı sayısı kaç? soruları aratılıyor.

Türkiye'nin yüreklerini yakan facianın ardından deprem can kaybı son durum ne? sorusu aratıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Deprem can kaybı son durum ne? SON DAKİKA! 10 Şubat depremde kaç kişi öldü? Toplam can kaybı sayısı kaç? soruları merak edildi. Detaylar haberimizde yer alıyor.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 674'e yükseldi. Depremde 72 bin 879 kişi yaralanırken, 6 bin 444 bina yıkıldı.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son durumu aktardı. Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 674'e yükseldiğini belirtti. Oktay, 72 bin 879 kişinin yaralandığını kaydetti. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 44 olarak açıklandı.

"TÜM ADIMLARI ATTIK"

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın biz yeni baştan inşa ettik. Van, Malatya, Elazığ, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Antalya ve Muğla yangınlarında bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. İnşallah 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. En önemli adımlardan bir tanesi de talep edenlere, kabul edenlere, Antalya ve Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları da buralara seferler düzenleyecektir."

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

OHAL İLE 10 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.