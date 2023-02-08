Deprem büyüklüğü nedir? Deprem büyüklüğü nasıl ölçülür? Deprem kaç şiddetinde olursa yıkıcı olur?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremden üç gün sonra afet bölgesine gitti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan "Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Büyük bir felaketle baş başayız "şeklinde açıklamada bulundu. Türkiye'yi yasa boğan deprem fırtınasının büyüklüğünün nasıl ölçüldüğünü vatandaşlar tarafından merak ediyor. Peki, Deprem büyüklüğü nasıl ölçülür? Deprem büyüklüğü nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'de en az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve daha sonra 13:24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki ikinci depremde ölü sayısı bin kişiyi aştı. Bölgede çok sayıda ölü ve yaralarının olduğu gelen bilgiler arasında. AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ederken vatandaşlar Türkiye'yi yasa boğan deprem fırtınasının büyüklüğünün nasıl ölçüldüğünü merak ediyor. Peki, Deprem büyüklüğü nedir? Deprem büyüklüğü nasıl ölçülür? Deprem büyüklüğü hangi ölçek ile ölçülür? Deprem kaç şiddetinde olursa yıkıcı olur? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Deprem, fay hatlarındaki enerji birikiminin açığa çıkmasıyla yerkabuğunda yaşanan kırılmayla olur.Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü "kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten bir ölçü" olarak tanımlıyor. AFAD ise "depremin ortaya çıkardığı toplam enerjiyi karakterize eden, aletsel ölçüm ve hesaplama sonucunda bulunan değere" depremin büyüklüğü adının verildiğini açıklıyor.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Deprem olduğunda, derinlerde oluşan kırığı doğrudan gözle görmek mümkün olmadığından, yüzölçümü dolaylı olarak tahmin ediliyor, ortaya çıkardığı etkiler incelenerek büyüklüğü hakkında fikir edinilebiliyor.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ HANGİ ÖLÇEKLE ÖLÇÜLÜR?

Richter ölçeği ya da yerel magnitüd ölçeği, sismoloji'de kullanılan, dünya genelinde meydana gelen depremlerin aletsel büyüklüklerini ve sarsıntı oranını belirleyen ve sınıflara ayıran uluslararası ölçüm birimidir.

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLURSA YIKICI OLUR?

Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür.