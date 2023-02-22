Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından deprem bulutu nedir sorusu araştırılıyor. Deprem bulutunun nasıl oluştuğu merak konusu oldu. Peki, Deprem bulutu nedir? Deprem bulutu var mı? Deprem bulutu nasıl olur? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından gökyüzünde ortaya çıkan bulutlar deprem bulutları kavramını ortaya çıkarmıştır. Deprem bulutunun nasıl oluştuğu merak konusu oldu. Vatandaşlar, deprem bulutu gerçekten var mı sorusunu araştırıyor. Peki, Deprem bulutu nedir? Deprem bulutu var mı? Deprem bulutu nasıl olur? Detaylar haberimizde...

DEPREM BULUTU NEDİR?

Deprem bulutları, depremden önce belirdiği iddia edilen bulutlardır. Eski çağlarda da bahsedilmiştir: Hint bilgin Brihat Samhita'nın (505 – 587) Varahamihira adındaki eserinin 32. bölümü depremi işaret eden bazı belirtileri ele almıştır. Bunlardan birisi de depremden bir hafta önce oluşan sıra dışı bulutlardır. Günümüzde bazı bilim adamları, bazıları depremden 50 gün önceki sismik olaylarla ilişkili bulutları incelediklerini ileri sürmektedir. Hatta bulutları inceleyerek depremi önceden bildiklerini iddia etmektedir. Fakat bu iddialar bilimsel topluluklardan çok az destek görmektedir.