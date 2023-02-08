Depremden etkilenen bölgelerde ulaşım sorunları yaşanmaya devam ediyor. Hatay ve Gaziantep karayolundaki sorunlar ulaşımı olumsuz yönde etkilerken. Depremden etkilenen bölgelerde ulaşım yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor, bölgelerden ayrılmak isteyen vatandaşlar için THY ve Pegasus harekete geçti. Firmalardan yapılan açıklamada 8 ilden yapılacak uçuşlarda uçak biletlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Hangi bölgelere uçuş olacak? Uçuşlar ne zaman kadar ücretsiz olacak? İşte detaylar...

Pegasus Hava Yolları'ndan deprem bölgesine yapılan seferlerle ilgili açıklama

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.4 lük depremlerin ardından depremden etkilenen bölgelerde ulaşım yolları vatandaşlar tarafından araştırılırken, bölgelerden ayrılmak isteyen vatandaşlar için THY ve Pegasus harekete geçti. Firmalardan yapılan açıklamada 8 ilden yapılacak uçuşlarda uçak biletlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Peki, Deprem bölgesine uçuşlar ücretsiz mi? Hangi bölgelere uçuşlar olacak? Uçuşlar ne zaman kadar ücretsiz olacak? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNE UCUŞLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstünün açıklaması şu şekilde: "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz."

"Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ten yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. "ifadelerine yer verdi.

Bir açıklamada Pegasusfirmasından geldi Pegasus deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu. Pegasus'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır.

Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık." açıklamasında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNE UÇUŞLAR NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Türk Hava Yolları ve Pegasustan yapılana açıklamalara göre deprem bölgesine uçuşlar 12 Şubat Pazar gününe kadar ücretsiz olacak.