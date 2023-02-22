2023 öğretmen ataması tarihleri, atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı tarafından sorgulanıyor. Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sorusu özellikle Kahramanmaraş ve çevre illerde etkili olan depremlerin ardından gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden geldi. Peki, Deprem bölgesine Öğretmen ataması olacak mı? 2023 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda bir süredir beklenen Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sorusu özellikle Kahramanmaraş ve çevre illerde etkili olan depremlerin ardından gündeme geldi. Yaşanan deprem felaketinin ardından birçok ilde eğitim öğretimde ikinci dönem ertelenirken, öğretmen görevlendirmeleri ve atamaları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bunun ardından öğretmen adayları öğretmen atamasının yapılıp yapılmayacağının sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki, Deprem bölgesine Öğretmen ataması olacak mı? 2023 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? En çok ataması yapılan branşlar hangi branşlar? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNE ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme ilişkin önemli açıklamalıda bulundu. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özerin açıklamaları şu şekilde:

"Öğretmen atmalarıylailgili ilgili tüm planlamalarımızı yapıyoruz. İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmen atamaları da yapacağız. Bugün yeni bir çalışma daha yaptık. Onu da nihayetlendirdik. Bu bölgedeki öğretmenlerimizin diğer illere görevlendirilmesi ile ilgili mazeretle ilgili, sağlıkla ilgili süreçleri inşallah bu hafta içerisinde başlatacağız.

Yani eğitim öğretimin devam etmesiyle ilgili öğretmenlerle ilgili neye ihtiyacımız varsa onları hızlı bir şekilde atama yoluyla görevlendirme yoluyla karşılayacağız". ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ATAMASI YAPILAN BRANŞLAR HANGİ BRANŞLAR?

En son Eylül ayında yapılan 20 bin öğretmen atamalarında branş dağılımında göre en çok okul öncesi öğretmenliği alımı yapılmıştı. Eylül ayında yapılan öğretmen alımı branş dağlımı şu şekilde:

Bu kapsamda ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

2023 ÖĞRETEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu. Öğretmen atmalarının Nisan ayı içerisde yapılması bekleniliyor.Konuyla ilgiliresmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.