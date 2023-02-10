Kahramanmaraş'ta deprem çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Deprem bölgesine nasıl gidilir? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından merak edildi. Bölge genelinde peş peşe birçok artçı depremler meydana geldi. Peki, Deprem bölgesine nasıl gidilir? AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD gönüllüsü olma şartları nelerdir?

Deprem bölgesine nasıl gidilir? Sorusu, deprem bölgesinde gönüllü olarak hizmet vermek isteyen ve yardımcı olmak isteyen vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor, araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD gönüllüsü olmak için vatandaşların araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Deprem bölgesine nasıl gidilir? AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD gönüllüsü olma şartları nelerdir?

DEPREM BÖLGESİNE NASIL GİDİLİR?

AFAD Gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD GÖNÜLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLÜSÜ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.