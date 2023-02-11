Deprem bölgesi ihtiyaç listelerinin belli olmasıyla birlikte birçok kurum tarafından depremzedelere, deprem yardımı yapılıyor. Deprem bölgesine yapılacak olan yardımları ücretsiz taşıyacağını açıklayan PTT, Yurtiçi, MNG ve Aras Kargo, götürülecek ihtiyaç listesini açıkladı. PTT, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo deprem yardımı nasıl gönderilir? Deprem bölgesine kargo gidiyor mu? Deprem yardımı nasıl yapılır, ihtiyaç listesi neler?

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PTT, acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine ücretsiz bir şekilde gönderileceğini duyurdu. Bunun yanı sıra Yurtiçi kargo ve Aras kargo deprem yardım kampanyası dahilinde bölgeye gönderilecek yardımları en yakın şubelere teslim edilebileceğini, ücretsiz ulaştırılacağını açıkladı. Peki, Deprem bölgesine kargo gidiyor mu? Deprem yardımı nasıl yapılır, ihtiyaç listesi neler? İşte detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNE KARGO GİDİYOR MU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yurtiçi Kargo, şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine yardım kolisi göndermek isteyen vatandaşlar kolilenmiş yardımlarını istedikleri herhangi bir Yurtiçi Kargo şubesine getirebilecek.

Yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olmasının hayati önem taşıdığını belirten şirket yetkilileri, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin çalışmalara fayda yerine zarar verebileceğini de ifade etti.

Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi #SözVerdiğimizgiGibi en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" denildi.

Buna göre yardım kapsamında deprem bölgelerine gönderilebilecek malzemeler şu şekilde belirtildi:

Eldiven

Mont

Bot

Bere

Temizlik ve hijyen malzemeleri

Battaniye

Powerbank

Konserve Gıda

Çocuk Bezi

Çocuk Maması

PTT DEPREM YARDIM DUYURUSU

PTT; elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini Deprem bölgesine göndermek isteyen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini duyurdu.

ARAS KARGO DEPREM BÖLGESİ YARDIM DUYURUSU

Deprem bölgesine desteklerinizi önemle taşıyoruz!

Aras Kargo olarak, AFAD ile koordineli şekilde, ihtiyaçları karşılamak üzere deprem bölgesine gönderilecek ihtiyaç listesindeki yardım malzemelerini ücretsiz olarak taşıyoruz.

MNG KARGO DEPREM YARDIM DUYURUSU

Depremin yaralarını beraber sarıyoruz.

Deprem bölgesine göndermek istediğiniz ihtiyaç listesindeki bireysel yardımlarınızı ücretsiz taşıyoruz.

Tüm Türkiye'deki MNG Kargo birimlerine teslim edeceğiniz 30 kg/desiye kadar olan yeni/ kullanılmamış ürünler Kızılay aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır.