Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 11 ilde TOKİ'nin yeni konutların inşasına mart ayında başlayacağını duyurdu. Deprem bölgesine yapılacak yeni konutların detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor .Peki, Deprem bölgesine kaç konut yapılacak? Deprem konutları hangi illere yapılacak? Deprem konutları kaç katlı olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ'nin deprem bölgelerine yapacağı konutlarla ilgili bilgiler depremzede ailelerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem bölgesi ile ilgili alınan kararlar kapsamında TOKİ'nin yapacağı 199 bin 739 konutun dağılımını ve özelliklerini açıklamasının ardından deprem bölgesine yapılacak yeni konutların detayları vatandaşlar tarafından araştırlıyor.Peki, Deprem bölgesine kaç konut yapılacak? Deprem konutları hangi illere yapılacak? Deprem konutları kaç katlı olacak? Depremzedelere yapılan konutlar ücretsiz mi olacak? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Deprem bölgesindeki illerden Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te 250 konut inşa edilecek. Mart ayında başlayacak konut inşasının 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

DEPREM KONUTLARI NERLERE YAPILACAK?

Deprem konutlar Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'ya yapılacak. Afet Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre hak sahibi olmak şartıyla, yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere konut yaptırılır ve kredi veriliyor.

DEPREM EVLERİ KİMLERE VERİLİR?

Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

YENİ DEPREM KONUTLARI KAÇ KATLI OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Gaziantep'te yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceledi. Deprem bölgesine ilk etapta yapılacak 250 bin konutla ilgili hazırlıkları anlatan Bakan Murat Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat'ta yapılıp, Mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağı duyulurdu.

DEPREMZEDELERE YAPILAN EVLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

ikamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır. Ayraca deprem bölgesine yapılacak yeni konutlar şehit, gazi, engelli vatandaşlar için kura ile ücretsiz verilecek. Diğer depremzede aileler içincüzi bir miktar ödeme ile depremzede aileler ev sahibi olabilecek.