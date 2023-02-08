Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Deprem bölgesine gönüllü olarak nasıl gidilir? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yardım etmek isteyen birçok vatandaş, Deprem bölgesine gönüllü olarak nasıl gidilir? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Deprem bölgesine gönüllü olarak nasıl gidilir? Deprem yerine gönüllü olarak gidiliyor mu, nasıl gidilir?

AFAD ihtiyaç listesinde neler var? Deprem yardımı için ne gerekli? AFAD deprem ihtiyaç listesi!

Deprem bölgesine gönüllü olarak nasıl gidilir? Kahramanmaraş ve 10 ilimizde büyük yıkım yaratan depremin ardından tüm ülke seferber oldu. Vatandaşlar dört bir yandan topladıkları yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için çalışırken Deprem bölgesine gönüllü olarak nasıl gidilir? Merak edildi. Peki, Deprem bölgesine gönüllü olarak nasıl gidilir? Deprem yerine gönüllü olarak gidiliyor mu, nasıl gidilir?

DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ OLARAK NASIL GİDİLİR?

Deprem bölgesine gönüllü olarak gitmek isteyen vatandaşların öncelikle AFAD Gönüllülük Sistemine başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURUSU LİNKİ

AFAD GÖNÜLÜSÜ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.