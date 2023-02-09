Deprem bölgesine elektirik ne zaman gelecek? Deprem bölgesinde cam kaybı ne kadar oldu?

Deprem bölgesinde doğalgaz ve elektriğin ne zaman verileceğine yönelik araştırmalar sürerken Deprem bölgelerindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgeye doğal gazın ne zaman deprem bölgesine verileceği tarihi alçıladı. Peki ,Deprem bölgesine elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarda son durum ne? Deprem bölgesinde cam kaybı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Deprem bölgesinde elektirik ve doğalgazın ne zaman bölgeye verileceği vatandaşlar tarafından bir süredir merak ediyordu. Beklenene açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Peki ,Deprem bölgesine elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarda son durum ne? Deprem bölgesinde cam kaybı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNE DOĞALGAZ VE ELEKTİRİK NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktayın açıklamaları şu şekilde:

"3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jeneratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda. Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla.

BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız.651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız "ifadelerini konuşmasında yer verdi.

Buna göre deprem bölgesine elektrik ve doğalgazın önümüzdeki hafta perşembe gününden itibaren deprem bölgesine gelmesi bekleniliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE CAN KAYBI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 351'e yükseldiğini açıkladı. Oktay, "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 63 bin 794 kişi yaralanmıştır. Türkiye geneli yol ağımızda ana arterlerin hepsi ulaşıma açıktır. Dün itibarıyla tüm afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik verilebilmektedir. Yaklaşık 110 bin kilometre bir alanı etkileyen ve çok büyük bir yıkıcı etkisi olan bu depremler sonucunda 10 ilimizde çok geniş bir alanda can kaybına ve yaralanmalara neden olmuş, çok sayıda bina hasar görmüştür. Ülke genelinden deprem bölgesine 1245 ambulans, 245 UMKE timi ve 5 uçak ambulans ile toplam 6572 sağlık personeli sahada hizmet vermektedir. Ayrıca 920 vinç, 421'i ekskavatör olmak üzere sahada 10 bin 363 iş makinesi görev yapmaktadır." ifadelerine kocuşmasında yer verdi.