Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararları ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi yürürlüğe girdi. Deprem bölgesindekiler nasıl ve nerede oy kullanacak?

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Deprem bölgesindekiler nasıl oy kullanacak? Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim kararları ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi yürürlüğe girdi. Deprem bölgesindekiler nasıl ve nerede oy kullanacak? Detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDEKİLER NASIL OY KULLANACAK?

Binlerce vatandaşın yaşamını kaybettiği deprem felaketi sonrasında 3 milyon civarında vatandaş bölge dışındaki illere gitti. Göç edenlerin yaklaşık 1,5 milyonunun seçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu tahminler vatandaşların cep telefon sinyalleri, e-devlet, banka hesapları gibi dijital ortamdaki işlemlerine dayanarak yapılıyor. Depremzede vatandaşların oylarını kullanmalarını sağlamak için de tam bir seferberlik başlatıldı. 20 Mart tarihine kadar devam edecek adres güncellemeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşın cep telefonuna sık sık mesajlar gönderilerek gerekli işlemleri yapmaları isteniyor.

DEPREM BÖLGESİNDE 9 MİLYON SEÇMEN VAR

Depremlerden etkilenen bölgede 11 il seçim, 140'ın üzerinde ilçe seçim kurulu bulunuyor. Yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu bölgenin 96 milletvekilini kapsadığı belirtiliyor.