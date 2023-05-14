Deprem bölgesi şehirleri seçim sonuçları 2023: Son dakika seçim verileri Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Malatya seçim sonuçları ve oy oranları nedir?
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DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE SEÇİM SONUÇLARI 2023
Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 19.20 itibarıyla sandıkların yüzde 25.6'sı açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 54.27; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39.75, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.42 olarak görülüyor.
ADANA:
- Recep Tayyip Erdoğan: %46,33
- Kemal Kılıçdaroğlu: %47,75
- Sinan Oğan: %5,53
- Cumhur İttifakı: %52,44
- Millet İttifakı: %35,48
- Ata İttifakı: %1,60
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %6,34
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,16
ADIYAMAN :
- Recep Tayyip Erdoğan: %68,87
- Kemal Kılıçdaroğlu: %28,82
- Sinan Oğan: %1,91
- Cumhur İttifakı: %66,21
- Millet İttifakı: %16,78
- Ata İttifakı: %0,33
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %11,24
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,24
DİYARBAKIR:
- Recep Tayyip Erdoğan: %29,98
- Kemal Kılıçdaroğlu: %68,45
- Sinan Oğan: %1,14
- Cumhur İttifakı: %28,69
- Millet İttifakı: %9,35
- Ata İttifakı: %0,00
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %58,93
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,52
ELAZIĞ:
- Recep Tayyip Erdoğan: %68,44
- Kemal Kılıçdaroğlu: %27,01
- Sinan Oğan: %4,24
- Cumhur İttifakı: %58,55
- Millet İttifakı: %21,69
- Ata İttifakı: %0,46
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %6,45
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,13
GAZİANTEP :
- Recep Tayyip Erdoğan: %60,13
- Kemal Kılıçdaroğlu: %34,35
- Sinan Oğan: %5,02
- Cumhur İttifakı: %60,96
- Millet İttifakı: %25,67
- Ata İttifakı: %2,46
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %7,72
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,15
HATAY:
- Recep Tayyip Erdoğan: %55,17
- Kemal Kılıçdaroğlu: %40,46
- Sinan Oğan: %4,01
- Cumhur İttifakı: %57,46
- Millet İttifakı: %31,21
- Ata İttifakı: %0,99
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %8,01
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,28
KAHRAMANMARAŞ:
- Recep Tayyip Erdoğan: %70,02
- Kemal Kılıçdaroğlu: %24,02
- Sinan Oğan: %5,46
- Cumhur İttifakı: %68,60
- Millet İttifakı: %24,92
- Ata İttifakı: %1,68
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %1,48
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,15
KİLİS:
- Recep Tayyip Erdoğan: %65,58
- Kemal Kılıçdaroğlu: %26,82
- Sinan Oğan: %6,96
- Cumhur İttifakı: %70,86
- Millet İttifakı: %25,47
- Ata İttifakı: %130
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %0,63
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,04
MALATYA:
- Recep Tayyip Erdoğan: %69,90
- Kemal Kılıçdaroğlu: %26,80
- Sinan Oğan: %2,90
- Cumhur İttifakı: %69,32
- Millet İttifakı: %24,53
- Ata İttifakı: %0,82
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %2,97
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,20
OSMANİYE:
- Recep Tayyip Erdoğan: %62,25
- Kemal Kılıçdaroğlu: %30,65
- Sinan Oğan: %6,51
- Cumhur İttifakı: %64,43
- Millet İttifakı: %31,11
- Ata İttifakı: %0,89
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %1,68
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,08
ŞANLIURFA:
- Recep Tayyip Erdoğan: %63,77
- Kemal Kılıçdaroğlu: %34,13
- Sinan Oğan: %1,67
- Cumhur İttifakı: %61,86
- Millet İttifakı: %11,16
- Ata İttifakı: %0,00
- Emek ve Özgürlük İttifakı: %21,06
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,29