Deprem bölgesi şehirleri seçim sonuçları 2023: Son dakika seçim verileri Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Malatya seçim sonuçları ve oy oranları nedir?

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