TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin maddeleri görüşüldü. Peki, Deprem bölgesindeki araçlardan MTV alınacak mı? Deprem bölgesindeki araçlar MTV'den muaf mı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı kayıpların telafisi için afet bölgesinde araçların MTV'den muaf tutulmasına ilişkin kanun teklifi görüşüldü. Peki, Deprem bölgesindeki araçlardan MTV alınacak mı? Deprem bölgesindeki araçlar MTV'den muaf mı?

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARAÇLARDAN MTV ALINACAK MI?

Daha önce getirdikleri düzenleme ile deprem bölgesindeki araçların MTV'sini daha önce sildiklerini anımsatan Ök, şunları kaydetti: "Deprem bölgesindeki tüm o araçlar MTV'den muaf. Diyelim ki kendisi deprem bölgesinde yaşamıyor ama deprem bölgesinde ağır hasar görmüş evi olan vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımız da MTV'den muafiyet yaşayacaklar. ya da diyelim deprem bölgesinde değil ama deprem bölgesinde birinci derece kan bağı yakınını kaybetmişler, onlar da MTV'den muaf olacaklar." Ök, MTV'den 30 milyar liralık bir ek gelirin söz konusu olacağını vurguladı.

Kanun teklifinin 5. maddesiyle 2023 yılı içinde borç kullanım tutarının artırılmasına yönelik bir düzenlemeye gittiklerini belirten Ök, "Kümülatif net borç kullanım tutarı Haziran 2023 tarihi itibarıyla 424,6 milyar liradır. Bizim artırıyor olmamız demek, 3 katına kadar yetki verdiğimizde bunun hepsini kullanacağız anlamına gelmez." dedi.