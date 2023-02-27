Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirirken, 11 şehirde çok sayıda bina yerle bir oldu. Depremlerin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Peki, deprem bölgesinde tespit edilen orta hasarlı ve ağır hasarlı binalar yıkılacak mı? Depreme dayanıklı binalar nasıl anlaşılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken hasar durumu detayları evlerinin durumunu merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Peki, deprem bölgesinde tespit edilen orta hasarlı ve ağır hasarlı binalar yıkılacak mı? Depreme dayanıklı binalar nasıl anlaşılır? Detaylar haberimizde...

ORTA HASLI BİNALAR YIKILACAK MI?

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Deprem nedeniyle güçlendirme gerektirecek boyutta hasar gören binalar orta hasarlı olarak adlandırılır ve güçlendirme yapılmadan kullanılamaz.

AĞIR HASALI BİNALARYIKLACAK MI?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır. Deprem nedeniyle onarımı mümkün olmayacak şekilde hasar gören binalar ağır hasarlı olarak adlandırılır ve tekrar kullanımı mümkün değildir. Bina ağır hasarlı ise; bina sahiplerine 7269 sayılı yasa kapsamı ve şartlarında hak sahibi olmaları koşuluyla yeni ev yapılır. Bu binalar hemen boşaltılır ve hasar tespit süreci tamamlanınca yıkılır.

DEPREME DAYANIKLI BİNA NASIL ANLAŞILIR?

Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz. Tespit başvurusundan sonra lisanslı kurum ve kuruluşlar, belli bir ücret karşılığında bina risk raporu hazırlıyor. Bu rapor, 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.