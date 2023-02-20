Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her gecen gün artarken bölgede arama kurtalma faaliyetleri tamamladı. Bölgede incelemede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamada bulundu. Peki, Deprem bölgesinde son durum ne? Depremden kaç bina hasar gördü, kaç bina yıkıldı? Okullar ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremin bilançosu ağırlaşırken bölgede arama kurtalma ekiplerinin faaliyetleri tamamlandı. Bölgede ekipler bundan sonra tamamen enkaz temizleme işlemleri yürütecek. Çalışma ve Şehircilik bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerdeprem bölgesinde incelemede bulunarak Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Peki, Deprem bölgesinde son durum ne? Depremden kaç bina hasar gördü, kaç bina yıkıldı? Okullar ne zaman başlayacak? Deprem sonrası ölü ve yararı sayısı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

DEPREM SONRASI ÖLÜ VE YARARI SAYISI NE KADAR OKLDU?

Depremin bilançosu her gecen gün ağırlaşırken konuyla ilgiliAFAD tarafından yeni bir açıklama geldi. AFAD tarafımdan yapılan açıklama şu şekilde: "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 2 depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Özer, "Nurdağı'nda yaptığımız toplantıda ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Meslek liseleriyle hızlı şekilde buraya 2 fabrika kuracağız. İhtiyaca, sürdürülebilir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Bugünler birlik, beraberlik günleri. Tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte bugünlerden güçlü şekilde çıkacağız. Pazartesi günü itibarıyla, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 ille ilgili değerlendirmede son noktaya geldik. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla birlikte bu hazırlıklarımızı kapsamlı değerlendirme imkanımız oldu ve son kararı inşallah yarın açıklayacağız." İfadelerine konuşmasında yer verdi.

DEPREMDEN KAÇ BİNA HASAR GÖRDÜ, NE KADAR BİNA YIKILDI?

Deprem bölgesinde incelemelerdebulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamada bulundu. Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurumun açıklaması şu şekilde: Bakan Kurum "7328 uzman ile 11 ilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Gaziantep'te, 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu sonuçlar kesin sonuçlar değil, vatandaşlarımız hasar tespit sonuçlarına itiraz edebilecektir. 11 ilde afet konut yapım seferberliğini yapacağız. Deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesi tamamlandı. 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespiti yapıldı. Deprem bölgesinde yeni konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacak. "ifadelerine konuşmasında yer verdi.