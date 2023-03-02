Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi deprem bölgesindeki illerde yapılacak sınavlarla ilgili dikkat çeken açıklamasında bulundu. Peki, Deprem bölgesinde sınav yapılacak mı? ÖSYM nin sınav takvimi açıklandı mı? YÖKDİL ve TUS sınavları hangi ilerde yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ÖSYM YÖKDİL/1 VE TUS sınavlarına ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Açıklamanın ardından adaylar YÖKDİL ve TUS sınavlarının nerede ve na zaman yapılacağını araştırmaya koyuldular. Peki, Deprem bölgesinde sınav yapılacak mı? ÖSYM nin sınav takvimi açıklandı mı? YÖKDİL ve TUS sınavları hangi ilerde yapılacak? Detaylar haberimizde...

ÖSYM NİN SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, Kasım ayında yayınladığı sınav uygulama takvimini geri çekmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin faciasının ardından bazı sınav ve başvuru tarihlerinde değişiklik yapıldı. ÖSYM sınav takviminde yaptığı değişiklikler şu şekilde:

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 saat 13:45

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 26 Mart 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 9 Nisan 2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem 15 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 16 Nisan 2023

DEPREM BÖLGESİNDE TUS SINAVI YAPILACAK MI?

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde incelemelerde bulunduk. Deprem Bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik" İfadelerine konulmasında yer verdi.

YÖK DİL/1 TUS SINAVLARI HANGİ İLERDE YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. Adaylar istedikleri yerlerdeki sınav merkezlerinde sınava girecek.