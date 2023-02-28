Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Depremden etkilenen bölgeler için YSK heyeti çalışma başlattı. Vatandaşlar ise deprem bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağını ve depremzedelerin nasıl oy kullanacağını merak ediyorlar. Konuyla ilgili açıklama YSK dan gelmesi bekleniliyor. Peki deprem bölgesinde seçimler nasıl olacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak? 2023 Genel Seçimleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler..

YSK Seçmen Kütüğü ve Seçim Hizmetleri Genel Müdürleri ile bazı daire başkanlarının yer aldığı heyet, bölgede dört başlıkta inceleme yapacak; durum tespiti ve değerlendirmelerine, hazırlayacağı raporda yer verecek. Rapora göre deprem bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağı belli olacak. Peki deprem bölgesinde seçimler nasıl olacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak? 2023 Genel Seçimleri ne zaman yapılacak?Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİMLER NASIL OLACAK?

Deprem bölgesinde seçimler bölgede ilçe seçim kurullarının hizmet gördüğü binaların fiziki durumlarını inceleyecek. Ardından seçim kurullarının seçim zamanında kullanabileceği spor veya konferans salonu gibi alanların listesini hazırlayacak. Daha önce seçimlerde kullanılan sandık, mühür, oy kabinleri gibi seçim malzemelerindeki eksiklikleri tespit edecek YSK heyeti, yıkım nedeniyle artık oy kullanma yeri kalmayan bölgelerde ne kadar konteynır ve çadır ihtiyacı olacağına yönelik fizibilite çalışması da yapacak. Daha sonra valiliklere seçimlerin güven içinde yapılması için malzeme ihtiyacını bildirecek YSK, bu kurumlardan gereken teknik desteği talep edecek.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Depremden etkilenen depremzedeler bulundukları ilde depremzede kimlik kartlarını gösterelek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanabilecek. YSK düzenleme üzerinde çalışmalarını Adalet Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürdürüyor. Seçim düzenlemesinin kısa zaman içerisinde YSK tarafından kamuoyuna açıklanması gerekiyor.

2023 GENEL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada doğrudan tarih vermese de dolaylı olarak seçim tar.inden 14 Mayıs olarak söz etmişti. Buna göre 2023 Genel seçimlerinin 14 Mayıs Pazar günü yapılması bekleniliyor. Seçim tarihinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mart ayında açıklanası bekleniliyor.