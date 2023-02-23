Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş depreminden etkilenen ilerden biri olan Adıyaman'ı ziyaret ederek sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Bakan koca burada deprem bölgesinde yapılan sağlık çalışmaları hakkında gündeme ilişkin önemli açıklamada bulundu. Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları ne durumda? Depremler sonucu ne kadar sağlık çalışanı hayatını kaybetti? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret ederek sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Bakan koca burada deprem bölgesinde yapılan sağlık çalışmaları hakkında gündeme ilişkin önemli açıklamada bulundu. Peki, Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları ne durumda? Depremler sonucu ne kadar sağlık çalışanı hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde...

DEPREMLER SONUCU NE KADR SĞLIK ÇALŞANI HAYATINI KAYBETTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündeme ilişkin önemli açıklamalıda buldu. Bakan koca Kahramanmaraş depremleri hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Depremde 448 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini kaydeden Koca, "Hayatını sağlık hizmetinde geçiren, bu afette kaybettiğimiz evlatlarımızı da anmak istiyorum. Onlar meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarımdı. Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HASTANELERİN DORULUK ORANI NE DURUMDA?

Hastanelerdeki doluluk oranları ile ilgili bilgiler aktararak başlayan Koca, "Deprem bölgesindeki faal hastanelerimize ilave olarak Hatay'da 9, Kahramanmaraş'ta 7, Gaziantep'te 2, Malatya'da 1, Adıyaman'da 6 olmak üzere, 25 sahra hastanesi ile görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Hastanelere başvuran depremzedelerin sayılarını açıklayan Koca, bu süreçte 252 bin 286 hasta başvurusu yapıldığını kaydetti. "Bu hastaların 9 bin 733'ü halen hastanelerimizde yatarak tedavi görmektedir." diyen Bakan Koca,"2 bin 196'sı yoğun bakımdadır". İfadelerini konuşmasında yer verdi.