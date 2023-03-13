Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük hasara yol açtı. Depremlerin ardından birçok vatandaşımız hayatını kaybederken birçoğu ise enkaz altında kaldı. Bölgede incelemelerini sürdüren İçişleri Balkanı Süleyman Soyludan açıklama geldi. Peki, Deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı ne kadar oldu? Deprem bölgesine ne kadar konut yapılacak? Depremzedeler seçimlerde nasıl oy kullanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kamuoyunda "Aslın Felaketi" olarak bilinen Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Süleyman Soyludan bölgenin son durumu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, Deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı ne kadar oldu? Deprem bölgesine ne kadar konut yapılacak? Depremzedeler seçimlerde nasıl oy kullanacak? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI NE KADAR OLDU?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde acı tablo giderek daha da ağırlaşıyor. Asrın felaketinde son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı.

DEPREM BÖPLGESİNE NE KADAR KONUT YAPILACAK?

Hatay'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni konutların inşası için gerekli hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Mevcut duruma göre 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz "ifadelerine konuşmasında yer verdi.

DEPREMZEDELER SEÇİMLERDE NASIL OY KULLANACAK?

14 Mayıs'ta milletimiz tercihlerini kullanacak. Bizim devlet olarak görevimiz YSK'nın kararlarına uymak, vatandaşımızın oy kullanmasındaki üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirebilmek. Deprem bölgesinden başka illere giden vatandaşlarımız seçim döneminde belki orada kalacaklar. Orada oy kullanacaksa YSK ile de istişare yaparak ayın 17'si 23:59'a kadar kendi vilayetlerine, bulundukları yere, otelse otel, yurtsa yurt, oraya kayıt yapabilecekler.