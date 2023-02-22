Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 17 gün geçti. 10 ilde yıkıcı hasar bırakan asrın felaketinin ardından dün Hatay'da ardı ardına iki büyük deprem meydana geldi. Depremler vatandaşlarda korku ve endişeye neden oldu. Peki, Deprem bölgesinde son durum ne? Deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı ne kadar oldu? Deprem bölgesinde kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde kaydedilen depremlerin üzerinden 17 günün geçmesiyle deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları, yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bıraktı. Bölgede mevsim koşulları sebebiyle ölüm sayısı artarken dün akşam saatlerinde Hatay 'da 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana gelirken depremler vatandaşlarda korku ve endişeye neden oldu. Peki, Deprem bölgesinde son durum ne? Deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı ne kadar oldu? Deprem bölgesindeki hasarlı binalara ne olacak? Deprem bölgesinde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDEÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Kamunda "Aslın Felaketi olarak" bilinene Kahramanmaraş depremlerinin bilançosu her gecen gün ağırlaşıyor. Arama kurtalma faaliyetleri tamamlanan bölgede ekipler enkaz kaldıra işlemine başladı. Konuyla ilgili açıklama AFAD Başkanlığından geldi. Depremlerle ilgili son durumu aktaran Afad, yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 310'a yükseldiğini belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Yine kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklandı. Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HASARLI BİNALARA NE OLACAK?

Bu gelişmenin ardından AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.