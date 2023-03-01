Deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde kaç bina yıkıldı?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ölü ve yaralı sayısı artıyor. Yakın dönemin en büyük deprem facialarından biri olan Kahramanmaraş depremleri 11 ilde yıkıcı hasalar bırakmıştı. Konuya ilişkin AFAD dan yeni bir açıklama geldi. Peki, Deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde ne kadar personel görev yapıyor? Deprem bölgesinde kaç bina yıkıldı? Deprem bölgesinde son durum ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

"Aslın Felaketi" olarak bilinen 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı artıyor. AFAD depremin bilançosunu açıklamasının ardından vatandaşlar deprem bölgesindeki som durumu ve ölü ve yaralı sayısını merak ediyor. Peki, Deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde ne kadar personel görev yapıyor? Depremde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI NE KADAR OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 45 bin 89 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

DEPREM BÖLGESİNDE NE KADAR PERSONEL GÖREV YAPIYOR?

Deprem bölgesinde halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 6 bin 368 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Ayrıca deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik, yerel destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 234 bin 636 kişi bulunuyor. Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arasöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 18 bin 40 aracın görevi devam ediyor .

DEPREM BÖLGESİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlattırmıştı. Hasar tespit çalışmaları kısa süre öce sona ermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hasar tespit komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre depremin etkilediği 11 ilde toplam 717 bin 614 binanın 90 bin 609'u acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina olarak belirlendi. Bu durumdaki binalardaki konut sayısı ise 269 bin 51 olarak tespit edildi. 11 ildeki 77 bin 754 binadaki 231 bin 878 bağımsız bölümle ilgili tespit henüz yapılamadı.