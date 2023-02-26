Deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde işten çıkarma yasağı uygulanacak mı?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlercesi ise enkaz altında günlerce kurtarılmayı bekledi. Bölgede arama kartalma faaliyetleri tamamlanırken. Konuya ilişkin AFAD dan açıklama geldi. Peki, deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Hasarlı binalara girişler nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili son dakika bilgileri paylaşıldı. Şimdiye kadar en fazla can kaybı Hatay'da gerçekleşti. Konuya ilişkin AFAD dan açıklama geldi. Peki, deprem bölgesinde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Hasarlı binalara girişler nasıl olacak? Deprem bölgesinde işten çıkarma yasağı uygulanacak mı? Detaylar haberimizde...

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD Başkanı Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiğini açıkladı. Sezer, "Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir. "ifadelerine konuşmasında yer verdi.

HASARLI BİNALARA GİRİŞLER NASIL OLACAK?

Bu gelişmenin ardından AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet bölgesinde "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Yine kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğindenyararlanabilecek.