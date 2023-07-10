Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? merak ediliyor. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? merak ediliyor. MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlıyor gündeme geliyor. Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? araştırılıyor. Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılıyor? 2023 ve 2024 okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak program 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

2023 VE 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.