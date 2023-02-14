Kabine Toplantısının ardından üniversitelerin akıbeti merak konusu oldu. Öğrenciler tarafından okulların ne zaman açılacak sorusu araştırılıyor. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılıyor? Okullar uzatıldı mı? İşte detaylar...

Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım yapacağız

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Kabine toplantısının ardından okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılıyor? Okullar uzatıldı mı? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar kapalı kalacağını açıkladı. Erdoğan, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler." dedi.

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtmişti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." demişti.