Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak ve okullar depremden dolayı ne zamana kadar tatil olacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okullar depremden dolayı ne zamana kadar tatil?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşerek 10 ilde etkisini hissettiren 7.7 ve 7.6'lık depremlerden dolayı yarıyıl tatili uzatıldı. Ardından, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak ve okullar depremden dolayı ne zamana kadar tatil olacağı araştırılıyor. Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak ve okullar depremden dolayı ne zamana kadar tatil olacağı merak ediliyor. Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Okullar depremden dolayı ne zamana kadar tatil? Detaylar haberimizdedir…

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin etkili olduğu 10 ilde, okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak. Ayrıca deprem bölgesindeki tüm öğrenciler, istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında Kahramanmaraş merkezli gerçekleşerek 10 ilde etkisini hissettiren 7.7 ve 7.6'lık depremler hakkında açıklamalarda bulundu.

10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" dedi.

OKULLAR DEPREMDEN DOLAYI NE ZAMANA KADAR TATİL?

Özer, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'deki eğitime 1 hafta ara verildiğini ifade ederek şunları söylemişti: "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek"