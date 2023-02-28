"Aslın felaketinden" etkilenene ilerde okullar ne zaman açılacak? Depremin etkilediği illerde (Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay) eğitim ve öğretim başlangıç tarihi belli oldu. Konuya ilişkin açıklama Bakan Mahmut Özerden geldi. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesi okullarda devam zorunluluğu olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat tarihli depremlerin ardından eğitim-öğretim dönemine yönelik yeni kararlar alındı. 81 ilde okulların yarıyıl tatili süresinin 2 hafta uzatılması ardından 20 Şubat 2023 tarihinde 71 ilde okullar yeniden açılmıştı. Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağına yönelik sorulara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden yanıt geldi. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesi okullarda devam zorunluluğu olacak mı? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." İfade etti.Bakan Özerin açıklamalarına göre deprem bölgesinde okulların açılış tarihleri şu şekilde:

Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta ve Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta okullar açılacak. Adana'da okullar 13 Marta açıklanacak.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARDA DEVAM ZORUMLULUĞU OLACAK MI?

Deprem bölgesinde okullarda devam zorluluğu hakkında açıklamalıda bulunana Bakan Özerin açıklaması şu şekilde:

"Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız.10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. "İfadelerine konuşmasında yer verdi.