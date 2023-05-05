Deprem bölgesi: OHAL ne zaman bitecek? OHAL uygulaması uzatılacak mı?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden oldu. Deprem bölgesinde OHAL ne zaman bitecek? sorusu sık sık araştırılıyor. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da gün geçtikçe daha da artıyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürüklüğe giren OHAL uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. OHAL ne zaman bitecek? OHAL uygulaması uzatılacak mı? Konu hakkında tüm merak edilenler...

Deprem bölgesinde OHAL ne zaman bitecek, sorusuna yanıt aranıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgesinde OHAL ilan edildi. OHAL ile birlikte bir dizi kararlar da alındı. Depremler sonucu binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi ise günlerce enkaz altına kurtarılmayı bekledi. Deprem bölgesinde arama kurtalma işlemleri tamlarınken bölgede enkaz temizleme işlemleri başladı. 8 Şubatta tarihide Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürüklüğe giren OHAL uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, OHAL ne zaman bitecek? OHAL uygulaması uzatılacak mı? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmî Gazete'de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 8 Şubat 2023 Çarşamba gününden itibaren 90 gün boyunca OHAL ilan edildi. 8 Şubat 2023'te depremden etkilenen bölgeler için alınan OHAL kararının 90 günlük süresi 9 Mayıs 2023 tarihinde sona eriyor. AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da deprem bölgesindeki OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlanacağını açıkladı.

OHAL UYGULAMASI UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmî Gazete'de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararnamesinin uzatılıp uzatılmayacağı bir süredir vatandaşlar tarafından merak ediliyordu konuyla ilgili açıklama henüz resmi kurumlarca gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olursa haberimizde yer vereceğiz.