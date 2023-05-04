AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Böylece vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Deprem bölgesinde OHAL kalkacak mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Deprem bölgesinde OHAL kalkacak mı? Deprem bölgesinde OHAL uzatılacak mı, kaldırılıyor mu?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşanmıştı. Felaketin ardından afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti. Depremin etkilendiği illerde OHAL ilan edildiğimi hatırlatan Yavuz, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Deprem bölgesinde OHAL kalkacak mı? Deprem bölgesinde OHAL uzatılacak mı, kaldırılıyor mu?

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL KALKACAK MI?

Bugün CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu olan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerine günler kala OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağına dair sorulara yanıt verdi. Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek, uzatılmayacak. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak." ifadelerini kullandı.

KAÇ DEPREMZEDE ADRES KAYDINI DEĞİŞTİRDİ?

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem devlet hem YSK ve devletin kurumları kolaylaştırıcı adımlar attılar. Mesela Nüfus İşleri Müdürlüğü depremzedelerin adres değişikliğini fiilen almasıydı. Deprem bölgesinden başka yerlere yaklaşık 325 bin kişi gitti. Askı süreci başlamadan hemen öncede kişiler kendi beyanlarına göre adres değişikliği alma hakkına sahiptiler.