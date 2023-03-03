OHAL ilan edilen illerde ailesiyle yaşayan ya da kendisi üniversite eğitimi gören öğrencilerin 2022-2023 yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücretiler ödenip ödenmeyeceği bir süredir merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama YÖK Başkanı Erol Özvardan geldi. Peki, Deprem bölgesinde öğrenim ücretleri ödenecek mi? Öğrenim ücreti nedir? Katkı payı, öğrenim ücreti ödenmez ise ne olur? Kimler öğrenim ücreti öder?^İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler hakkında önemli açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar deprem bölgesinde öğrenim ücretlerinin iade edilip edilmeyeceği hakkındamerak edilenleri yanıtladı. Peki, Deprem bölgesinde öğrenim ücretleri iade edilecek mi? Öğrenim ücreti nedir? Katkı payı, öğrenim ücreti ödenmez ise ne olur? Kimler öğrenim ücreti öder? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE HARÇLARI İADE EDİLECEK Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti. Buna göre deprem bölgesindeeğitim gören öğrencilerin öğrenim harç ücretleri YÖK tarafından iade edilecek. İade ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

ÖĞRENİM ÜCRETİ NEDİR?

öğrenim ücreti ne demek? Bir eğitim kurumunca ders araç ve gereçleri, ders kitapları ve deney odası giderleri dışında sadece öğretim giderlerini karşılamak üzere öğrenciden ya da velisinden alınan ücrettir.

KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

Katkı payı / öğrenim ücretinin zamanında ödenmemesi durumunda öğrenci ders kayıtlarını yapamaz ve yatırmadığı dönemin öğrenim hakkını kaybeder. İlgili dönemin öğrencilik haklarından yararlanamaz.

KİMLER ÖĞRENİM KATKI PAYI ÖDER?

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuat 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi ile düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Öğrenci katkı payı ; Birinci öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin ödemekle yükümlü olduğu ücreti,

İkinci öğrenim kapsamında eğitim gören öğrenciler öğrenim ücreti öder.

Öğrenim ücreti ; Uluslararası öğrenciler ,Uluslararası Ortak Lisans Programlarında kayıtlı öğrenciler ile Tezsiz II.Öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları ücreti

Katkı payı/öğrenim ücretleri; ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir.

Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.