Deprem bölgesinde memur maaşları artacak mı ve deprem bölgesinde memur tazminat ve fazla çalışma ücreti ne kadar olacağı merak ediliyor. Depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Deprem bölgesinde memur maaşları artacak mı? Deprem bölgesinde memur tazminat ve fazla çalışma ücreti ne kadar?

Deprem bölgesinde görev alan kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti verileceği açıklandı. Deprem bölgesinde memur maaşları artacak mı ve deprem bölgesinde memur tazminat ve fazla çalışma ücreti ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Deprem bölgesinde memur maaşları artacak mı? Deprem bölgesinde memur tazminat ve fazla çalışma ücreti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

DEPREM BÖLGESİNDE MEMUR MAAŞLARI ARTACAK MI?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre bu kişilere 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

DEPREM BÖLGESİNDE MEMUR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NE KADAR?