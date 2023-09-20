Deprem Bölgesinde Konut Açığına Dikkat Çağrısı

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, deprem bölgesinde bulunan konut açığının unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, "İşinde uzman Türkiye çapında güvenilirliğini kanıtlamış şirketlerimizin bu bölgelere yönelmesi gerekiyor. Bu firmalarımızın ellerini taşın altına koyması hem devletimizi hem de vatandaşlarımızı sevindirecektir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde on binlerce vatandaş hayatını kaybederken, 11 ilde büyük yıkım meydana gelmişti. Bu yıkım sonrasında vatandaşlar memleketlerini terk ederek, farklı şehirlere gitti. Memleketlerinde yaşanan konut sorunu nedeniyle geri dönemeyen vatandaşların gözü kulağı yapılacak olan konutlarda. Konuyu değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, bölgedeki konut sorununun çözümü için inşaat firmalarına çağrıda bulundu.

"Vatandaşların memleketlerine dönmesi için konut yapılması lazım"

Depremin verdiği yıkımı hatırlatan Şule Duman, "Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem hala yüreğimizi yakmaktadır. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde 11 şehrimiz etkilendi. Bu şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması için devletimiz TOKİ ile yeni konutların yapımına hemen başladı. Bunların bazıları ise tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza verildi. Bir kısmı ise bitme noktasına geldi. Hızlı bir şekilde vatandaşların yeni evlerine geçmeleri için çalışmalar sürüyor. Ama konut açığının bu şekilde kapatılamayacağı ortada. O şehirlere dayanaklı ve yeni binaların yapılması için herkes elini taşının altına koymalıdır. Deprem sonrasında şehirlerini terk eden vatandaşlarımızın yeniden memleketlerine dönmesi için o illerde inşaatların verilen izinler doğrultusunda hızlandırılması gerekiyor. Depremin asıl yaraları o şehirleri yeniden yaşanacak düzeye getirdiğimiz zaman sarılacak. Yıkılan binaların yerlerine belirlenen alanlarda planlanan binaların yapımı için güvenilir inşaat firmaların öne çıkması gerekiyor" dedi.

"Deprem bölgelerinde yeni yapıların az katlı olması şart"

Deprem bölgesinde konut yapımının hızlanması gerektiğine dikkat çeken Duman, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Deprem bölgelerinde büyük yıkımların meydana geldiği alanlara yapılacak inşaatların mutlaka uzmanların uyarılarına göre yapılması lazım. Burada yapılacak incelemeler sonrasında binanın yapılacağı kat, oturacağı konum ve kullanılacak malzeme belirlenmelidir. Bu bölgelerde çok katlardan kaçınılmalı. Zemini daha sağlam bölgelere geçilmeli. İşinde uzman Türkiye çapında güvenilirliğini kanıtlamış şirketlerimizin bu bölgelere yönelmesi gerekiyor. Bu firmalarımızın ellerini taşın altına koyması hem devletimizi hem de vatandaşlarımızı sevindirecektir. Bu sayede o şehirlerimizi kısa sürede inşa edip, gayrimenkul sorununu çözmüş oluruz. Bu bölgelerimizdeki en büyük sorun şu anda konut. Konteynerlerde kalan vatandaşlarımızın yeni evlerine geçip yaşamlarını sürmesi gerekiyor." - ANKARA