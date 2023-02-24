Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanınıp tanınmayacağı hakkında önemli açıklamada bulundu. Peki, Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere tayin hakkı verilecek mi? Kamu çalışanları hangi hallerde mazeret tayini yapabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı. Bir süredir kamuoyunda konuşulan deprem bölgesinde öğretmenlere mazeret tayin hakkı verilip verilmeyeceğine yönelik tartışmalara son noktayı Milli Eğitim Bakanlığı koydu. Peki, Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere tayin hakkı verilecek mi? Kamu çalışanları hangi hallerde mazeret tayini yapabilir? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE TAYİN HAKKI VERİLECEK Mİ?

Yılda 2 kez yapılan mazeret tayini hakkı, deprem bölgesinde 3'e çıkarıldı. Mazeret tayini hakkı, OHAL ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor. OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek. Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları yapılacak. Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

KAMU ÇALIŞANLARI HANGİ DURUMLADA MAZERET TAYİNİ YAPABİLİR?

Son düzenlemelere göre mazeret şartları şöyledir;