Deprem bölgesinde enkaz kaldırma işlemleri başladı mı? Kaç şiddetindeki depremler evleri yıkar?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok can kaybı ve hasarın yaşandığı illerden biri Hatay. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de yaralandığı Hatay'da arama kurtalma faaliyetleri tamamladı. Kente enkaz kaldırma işlenmeleri ne zaman başlayacağı ve deprem bölgesindeki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Deprem bölgesinde enkaz kaldırma işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Deprem bölgesinde son durum ne? İşte merak edilenler...

Deprem konutları nasıl olacak? Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları nerelere yapılacak?

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından on binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken yıkılan binaların çoğunda arama- kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Kente enkaz kaldırma işlenmeleri ne zaman başlayacağı ve deprem bölgesindeki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Deprem bölgesinde enkaz kaldırma işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Deprem bölgesinde son durum ne? Kaç şiddetindeki depremler evleri yıkar? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Şubat Kahramanmaraş merkezle meydana gelen depremlerin ardından başlatılan arama kurtalma faaliyetlerin tamamladığını duyurmasının ardından bölgede enkaz kaldırma işlemlerinin ne zaman başlayacağı bir süredir vatandaşlartarafından merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklama Hatay valiliğinden geldi. İşte Hatay Valiliği tarafından yapılan o açıklama :

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda 19 Şubat 2023 Pazar günü itibarıyla enkaz kaldırma çalışması yapılmaya başlanacaktır. Aşağıdaki ekli listede belirtilen adreslerde bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır. "ifadelerine yer verildi.

KAÇ ŞİDDETİNDEKİ DEPREMLER EVLERİ YIKAR?

4 büyüklüğünde deprem: Bu büyüklükteki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. 6 büyüklüğünde deprem: Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. 7 büyüklüğünde deprem: Bu büyüklükteki depremler binalarda büyük hasara neden olur.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi. Depremlerde, 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğü açıklandı.