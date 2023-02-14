Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin 20 Şubata 71 ilde eğitim öğretime yeniden başlıçağını açıklamasının ardından depremin etkilediği 10 ilde eğitim öğretimin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Deprem bölgesinde eğitim taşımalı mı olacak? Taşımalı eğitim nedir? Taşımalı eğitim kimleri kapsar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremleri ardındanbirçok yerde deprem hissedildi. Deprem bölgesinde 2 Marta kadar eğitim öğretime ara varilken üniversiteler ise tamamen uzaktan eğitime gecti. 20 Şubata 71 ilde eğitim öğretim ilk okul ve ortaokulda yeniden başlayacak olması deprem bölgesinde 2 marttan sonra eğitim öğretimin nasıl olacak? Sorusunu getirdi. Peki, Deprem bölgesinde eğitim taşımalı mı olacak? Taşımalı eğitim nedir? Taşımalı eğitim kimleri kapsar? Detaylar haberimizde...

TAŞIMALI EĞİTİM NEDİR?

Taşımalı eğitim, nüfuzu az ve dağınık olan köy ve benzeri küçük yerleşim birimlerinde, zorunlu öğrenim kapsamındaki ilköğretim öğrencilerin ilçe, il gibi daha büyük yerleşim birimlerindeki merkez ilköğretim okullarına günübirlik olmak üzere taşınması ile yapılan eğitime denir.

TAŞIMALI EĞİTİM KİMLERİ KAPSAR?

8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması ile birlikte ilköğretim, yani 1-8. sınıf öğrencileri için uygulanan taşımalı eğitim, günümüzde 4+4+4 sistemiyle birlikte liseyi de kapsar hale gelmiştir. Yani günümüzde 1-12. sınıf öğrencileri taşımalı eğitimden faydalanmaktadır.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM TAŞIMALI MIOLACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi ise enkaz altında kaldı . Depremin ardından eğitim öğretime yurt genelinde 20 Şubat Pazartesi gününe kadar ara verilirken. Depreminetkilediği 10 ilde ise okullar 2 Marta kadar tatil edildi. Depremin etkilediği 10 ilde 2 Marttan sonra eğitim yenden başlaması beklenirken bölgede eğitimin taşmalıeğitimşekildeuygulanması bekleniliyor. Konuyla ilgili henüz resmi kurumladan açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.