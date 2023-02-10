Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi tüm Türkiye'de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD tarafından deprem sonrasında yaşanan can kayıpları ve hasarın boyutuna ilişkin açıklamalarda buluyor. Peki, Deprem bölgesinde can kaybı ne kadar oldu? Deprem bölgesinde süreç nasıl ilemeyecek? Depremzedelere ne kadar destek verilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede birçok kişi hayatını kaybederken birçok kişi enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Deprem bölgesinde henüz elektrik ve doğalgazın verilememiş olması ekiplerin çalışmasını yakından etkiliyor. Peki, Deprem bölgesinde can kaybı ne kadar oldu? Deprem bölgesinde süreç nasıl ilemeyecek? Depremzedelere ne kadar destek verilecek? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE CAN KAYBI NE KADAR OLDU?

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandığını açıkladı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtalma faaliyetlerinin geniş çaplısürdürdüğü belirtirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE SÜREÇ NASIL İLEREYECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak. Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.

DEPREMZEDELERE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güz dönemi sonrası tatile giren üniversiteler, meydana gelen depremler sonrası bahar döneminde de kapalı kalacak. YÖK tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar tüm üniversitelerde bahar yarıyılının açılışı ertelendi. Üniversiteler, Eğitim öğretime Mart ayında başlaması bekleniliyor.