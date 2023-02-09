Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar geliyor. Vatandaşlar deprem bölgesindeki son durumu merak ediyor. Peki, Deprem bölgesinde son durum ne? Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin sonucu neler oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. 10 ili vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgeye dünyanın dört bir yanından yardımlar geliyor. Peki, Deprem bölgesinde can kaybı ne kadar oldu? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? TOKİ deprem bölgesine ne kadar konut yapacak? Detaylar haberimizde...

DEPREMDE CAN KAYBI NE KADAR OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya görehayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 391'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 914'e yükseldiğini duyurdu. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DEPREMZEDELERE NE KADAR ÖDENEK VERİLECEK?

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Deprem bölgesindeki okulların açılıp açılmıcağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ DEPREM BÖLGESİNE NE KADAR KONUT YAPACAK?

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam edecek. Şüphesiz işimiz kolay değil. 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında alanda etkili olan depremin büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Eksiklikler var, şartlar ortada. Böylesine bir depreme hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. İnşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. 1 yıl içerisinde TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle konut yapımını hızlandıracağız. Bunlar bizim bildiğimiz işler. İnşallah Hatay'da, Kahramanmaraş'ta da, diğer 8 vilayetimizde de bunları yapacağız. İlçelere varana kadar inşallah bunları halledeceğiz. "ifadelerini konuşmasında yer verdi.