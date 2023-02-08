Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasara yol açtığı Hatay'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, ardından basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Peki, Deprem bölgesinde asker yok mu? Depremde asker ve polis var mı yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

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Deprem bölgesinde asker yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasara yol açtığı Hatay'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, ardından basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Peki, Deprem bölgesinde asker yok mu? Depremde asker ve polis var mı yok mu? İşte detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDE ASKER YOK MU?

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan, sahada asker-polis yok eleştirileri için "Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" dedi.

"HAYSİYETSİZLER, NAMUSSUZLAR, ŞEREFSİZLER"

Konuşmasında bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik" eleştirilerini de yanıtladı. Bu eleştirileri yöneltenler için ağır ifadeler kullanan Erdoğan, "Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" şeklinde konuştu.

"BU GÖREVDE OLMASAM DAHA FARKLI KONUŞURUM"

Muhalefetin tutumuna yönelik de bir açıklama yapan Erdoğan, "Bu dönem bir birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum" ifadelerini kullandı.