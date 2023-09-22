Yükseköğretim Kurulu (YÖK), deprem bölgesinde yer alan üniversiteler hakkında kararını verdi. YÖK Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerin bir yıl süreyle uzaktan eğitim yapabileceklerini açıkladı. Bu kararla, deprem bölgesindeki üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması hedefleniyor. Peki ama Deprem bölgesi üniversiteler online, uzaktan mı olacak, açılacak mı? Deprem bölgesinde üniversiteler ne olacak? İşte detaylar...

Az önce bir son dakika gelişmesi yaşandı ve deprem bölgesinde yer alan üniversiteler hakkında YÖK kararını verdi. Buna göre YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse bir yıl uzaktan eğitim yapabilecek" açıklamasında bulundu. Peki ama Deprem bölgesi üniversiteler online, uzaktan mı olacak, açılacak mı? Deprem bölgesinde üniversiteler ne olacak? İşte detaylar…

DEPREM BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLDU?

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse bir yıl uzaktan eğitim yapabilecek"açıklamasında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTELER NE OLACAK?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Deprem afetinin ardından üniversiteler uzaktan eğitime dönmüştü. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için YÖK yeni bir karar aldı. Buna göre deprem bölgesinde bulunan Sütçü İmam Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gazikent Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi gibi üniversiteler için eğer üniversiteler de isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek.