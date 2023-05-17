Türkiye'de milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Seçim sonrası seçmen sayılaı hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Deprem bölgesi seçmen sayısı kaç? Hatay, Kahramanmaraş kaç seçmen var? İşte, 2018-2023 seçmen sayıları!

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.99, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.21 olarak görülüyor. Peki, Deprem bölgesi seçmen sayısı kaç? Hatay, Kahramanmaraş kaç seçmen var? 2018-2023 seçmen sayıları!

DEPREM BÖLGESİ SEÇMEN SAYISI KAÇ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldıran seçmen sayısının yaklaşık 133 bin olduğunu açıklamıştı.

Seçmen sayısı düşen iller:

Malatya :

2019 yerel seçimi: 561 bin 708

2023 genel seçim:: 530 bin 714'e düştü.

Kahramanmaraş :

2019 yerel seçimi: 754 bin 604

2023 genel seçim: 753 bin 287'ye geriledi.

Hatay :

2019 yerel seçimi: 1 milyon 67 bin 817

2023 genel seçim: bir milyon 62 bin 40

Adıyaman :

2019 yerel seçimi: 405 bin 579

2023 genel seçim: 399.125

Seçmen sayısı artan iller:

Şanlıurfa :

2019 yerel seçimi: 1 milyon 93 bin 515

2023 genel seçim: 1 milyon 219 bin 445

Gaziantep :

2019 yerel seçimi: 1 milyon 227 bin 455 olan seçmen sayısı 1 milyon 358 bin 832'ye yükseldi.

Diyarbakır :

2019 yerel seçimi: 1 milyon 48 bin 250 o

2023 genel seçim: 1 milyon 143 bin 887

Kilis :

2019 yerel seçimi: 87 bin 320

2023 genel seçim: 96 bin 925.

Osmaniye :

2019 yerel seçimi: 362 bin 759

2023 genel seçim: 385 bin 998

Adana :

2019 yerel seçimi: 1 milyon 535 bin 332

2023 genel seçim: 1 milyon 612 bin 680.

Elazığ :

2019 yerel seçimi: 419 bin 71

2023 genel seçim: 430 bin 416