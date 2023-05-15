Deprem bölgesi seçim sonucu: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya SEÇİM SONUÇLARI! 2023 İl İl seçim sonuçları!
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2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından bölge bölge seçim sonuçları araştırılıyor. Peki, Deprem bölgesinde hangi parti kazandı? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Deprem bölgesinin seçim sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl il seçim sonuçları merak konusu oldu. İşte, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya seçim sonuçları!
Depremlerin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 48.03, Kılıçdaroğlu yüzde 48.07, Sinan Oğan yüzde 3.57 oy aldı. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yüzde 71.88, Adıyaman'da yüzde 66.20, Gaziantep'te 59.76, Malatya'da 69.39 oy aldı. Kılıçdaroğlu'na ise Kahramanmaraş'ta yüzde 22.20, Adıyaman'da 31.24, Gaziantep'te 34.65, Malatya'da 27.02 oy çıktı.
Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 71.88 oy çıkarken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22.20 oy aldı. Sinan Oğan yüzde 5.50, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.42'de kaldı.
Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan oy yüzde 48.03 olurken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 48.07 oy aldı. Sinan Oğan'a yüzde 3.57, Muharrem İnce'ye 0.33 oy çıktı.
Malatya'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 69.39, Kılıçdaroğlu'na yüzde 27.02, Sinan Oğan'a 3.25, Muharrem İnce'ye 0.34 oy çıktı.