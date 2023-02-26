Şark hizmeti olan iller hangileri? Polislere şark görevi çıkan iller listesi merak edilen konuların başında geliyor. Konuyla ilgili açıklama İçişleri Bakanlığından geldi. Peki, Şark hizmeti nedir? Deprem bölgesi şark hizmeti sayılacak mı? Polislerde şark hizmeti görevi ne kadar sürer? Şark hizmeti olan iler hangileri? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre Polislerde zorunlu şark hizmeti görev süresinde bazı değişikliler yapıldı. Yapılan değişiklikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Şark hizmeti nedir? Deprem bölgesi şark hizmeti sayılacak mı? Polislerde şark hizmeti görevi ne kadar sürer? Şark hizmeti olan iler hangileri?Detaylar haberimizde...

POLİSLERDE ŞARK HİZMETİ NEDİR?

Polislerde şark görevi, polislerin atanmasından 2 yıl sonra zorunlu olarak yapılması gereken bir görev olup, genellikle doğu illerine atanarak yapılır. Kişi 2 yılın sonunda ya tercihini yapar ya da ipka vererek görevini erteler.

ŞARK HİZMETİ KAÇ BÖLGE OLDU?

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, gelecek yıl yürürlüğe girecek "şark hizmeti" yerinin 4 bölgeye ayrılmasını öngören uygulama kaldırıldı. Halen uygulanmakta olan 1. bölge (batı) ve 2. bölge (doğu) şeklindeki iki bölge uygulaması devam edecek. Batı ve doğu illeri kendi arasında tekrar gruplara ayrılmayacak. Böylece 4 bölge uygulaması kapsamında, "şark görevini bitiren personelin batı illerinde görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması kararı da kaldırıldı.

DEPREM BÖLGESİ ŞARK HİZMETİ SAYLACAK MI?

içişleri Bakanlığı, emniyet personellerinin şark hizmeti bölgelerine 4 il daha ekledi. Depremin vurduğu Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya, Kilis şark bölgesi sayılacak.

POLİSLERDE ŞARK GÖREVİ NE KADAR SÜRER?

Şark illerindeki birimlerde görev süresini bitiren personele, ipka (yerinde kalma talebi) doğrultusunda, hizmet süresi 6 yıl olan birimlerde 10 yıl, 5 yıl olan birimlerde 8 yıl, 4 yıl olan birimlerde 6 yıl, 3 yıl olan birimlerde 4 yıl ve 2 yıl olan birimlerde 3 yıl kesintisiz görev yapmaları durumunda "ikinci şark görevini tamamlayabilme hakkı tanındı. Önceki dönemlerde doğu bölgesinde kesintisiz çalışanların da bu haktan yararlanabilmesi sağlanacak. Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel ise bundan yararlanamayacak.

ŞARK HİZMETİ OLAN İLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelikte şark hizmetinde yer alan iler şu şekilde:

"Adana 8, Ankara 8, Antalya 8, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 8, Çanakkale 6, Denizli 6, Eskişehir 6, Gaziantep 6, Hatay 6, İstanbul 8, İzmir 8, Kayseri 6, Kocaeli 6, Konya 6, Malatya 6, Manisa 6, Mersin 8, Muğla 6, Sakarya 6, Samsun 6, Tekirdağ 6, Trabzon 6, Yalova 6, Afyonkarahisar 5, Aksaray 5, Amasya 5, Bartın 4, Bilecik 4, Bolu 5, Burdur 5, Çankırı 4, Çorum 5, Düzce 5, Edirne 5, Giresun 5, Isparta 5, Kahramanmaraş 5, Karabük 4, Karaman 4, Kastamonu 5, Kırıkkale 5, Kırklareli 5, Kırşehir 4, Kilis 4, Kütahya 5, Nevşehir 5, Niğde 5, Ordu 5, Osmaniye 5, Rize 5, Sinop 4, Tokat 5, Uşak 5, Yozgat 4, Zonguldak 5, Adıyaman 5, Artvin 4, Batman 5, Bayburt 4, Diyarbakır 5, Elazığ 5, Erzincan 5, Erzurum 5, Gümüşhane 4, Mardin 5, Sivas 5, Şanlıurfa 5, Van 5, Ağrı 4, Ardahan 3, Bingöl 4, Bitlis 4, Hakkari 3, Iğdır 4, Kars 4, Muş 4, Siirt 4, Şırnak 3, Tunceli 3."

4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, şark olarak anılan doğu hizmeti sayılan iller arasına dahil edildi.