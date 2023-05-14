6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 şehirde de vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasıyla birlikte deprem bölgelerinde de oy sayım işlemi başladı. Peki, Deprem bölgesi oy oranı kaç?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu şehirlerde de oy sayım işlemine geçildi. Depremlerin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.99, Kılıçdaroğlu yüzde 44.89, Sinan Oğan yüzde 3.74 oy aldı. İşte deprem bölgesi oyoranları!

DEPREM BÖLGESİ OY ORANI KAÇ?

KAHRAMANMARAŞ

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta şu ana kadar sandıkların yüzde 89.11'i açıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 71.28 oy çıkarken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22.70 oy aldı. Sinan Oğan yüzde 5.59, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.43'te kaldı.

HATAY

Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da şu ana kadar sandıkların yüzde 73.97'si açıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan oy yüzde 50.99 olurken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.89 oy aldı. Sinan Oğan'a yüzde 3.74, Muharrem İnce'ye 0.38 oy çıktı.

MALATYA

Malatya'da açılan sandık oranı yüzde 90.32 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 69.67, Kılıçdaroğlu'na yüzde 26.99, Sinan Oğan'a 3.18, Muharrem İnce'ye 0.34 oy çıktı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da ise şu ana kadar sandıkların yüzde 90.29'u açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 66.51 oy aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 30.89, Sinan Oğan yüzde 2.18, Muharrem İnce yüzde 0.42 oy aldı.