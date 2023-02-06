Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bir süredir merak edilen konulandan biri olan deprem bölgesinde Okulların tatil olup olmayacağı netlik kazandı. Peki,Deprem bölgesi okullar tatil mi? Bu hafta okul yok mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime ara verildi. Eğitime ara verilen iller hangileri, okullar bir hafta tatil mi soruları da vatandaşların araştırma konusu oldu.Peki,okullarda bir hafta tatil zaman başlıyor? Hangi illerde okullar tatil edildi? Detaylar haberimizde...

OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanımız ile görüşüldü, deprem bölgesi olan 10 ilde tüm okullar 1 hafta süreyle tatil edildi." ifadelerini kullandı. Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz." İfadelerini konuşmasında yer verdi.

HANGİ İLERDE OKULLAR TATİL EDİLİDİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yaklaşık 10 ilimizi yakından etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamaları şu şekilde: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadesini konuşmasında yer verdi.

Buna göre Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay' da okullar eğitim öğretim faaliyetine iki hafta süre ile ara verdi.