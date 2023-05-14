Deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor Okul bahçelerine kurulan konteynerlerde oy kullanılıyor Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oylarını...

Deprem bölgesi Malatya'da vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor

Okul bahçelerine kurulan konteynerlerde oy kullanılıyor

MALATYA - Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı. Hasar gören bazı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde de oylar kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde depremin bölgesi olan Malatya'da vatandaşlar oy verme işlemlerine başladı. Kentteki birçok okulda sabah 08.00 itibariyle oy kullanımı başlarken, depremde ağır hasar alan bazı okulların da bahçelerine kurulan konteynerlerde vatandaşlar oy kullanıyor.

Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden vatandaşlar, deprem gölgesinde gerçekleşen seçimin herkese hayırlı olmasını diledi. İl dışından oy kullanmaya gelen birçok kişi de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için Malatya'ya geldiklerini ve seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.