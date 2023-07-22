Deprem bölgesi ek MTV'den muaf mı? Deprem bölgesi MTV ek vergi ödeyecek mi? MTV kimler muaf 2023?

Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis'te kabul edildi. Bununla beraber MTV ek vergisi detayları da belli oldu. Vatandaşlar ise arama motorlarında Deprem bölgesi MTV'den muaf mı? Deprem bölgesi MTV ek vergi ödeyecek mi? MTV kimler muaf 2023? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Deprem bölgesi MTV'den muaf mı? Deprem bölgesi MTV ek vergi ödeyecek mi? MTV kimler muaf 2023? merak ediliyor."6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bununla birlikte bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak olan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi detayları da belirlendi. Peki, Deprem bölgesi MTV'den muaf mı? Deprem bölgesi MTV ek vergi ödeyecek mi? MTV kimler muaf 2023?

DEPREM BÖLGESİ MTV'DEN MUAF MI?

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

MTV VERGİSİ YILDA KAÇ KERE ÖDENİR?

Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MTV AÇILIMI NEDİR?

MTV kısaltmasının açılımı "Motorlu Taşıtlar Vergisi" demektir. Yani motorlu taşıtlar vergisi kelimelerinin baş harfleri MTV kısaltmasını oluşturmaktadır.

MTV ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

MTV, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.